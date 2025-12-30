В красноярских магазинах теперь можно подтвердить возраст через мессенджер MAX

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Для этого пользователю нужно создать цифровой ID в MAX на основе подтвержденной учетной записи «Госуслуг». Затем в приложении появится QR-код, который можно предъявлять вместо паспорта в магазинах.
Как сообщают читатели Newslab, функция подтверждения возраста через MAX работает в некоторых магазинах Красноярска, включая «Аллею», «Красный Яр» и «Командор». Ранее эта возможность тестировалась в отдельных торговых точках, а теперь получила статус официального федерального закона.
Для создания цифрового удостоверения в приложении можно отсканировать загранпаспорт нового образца (сроком на 10 лет) или водительские права. Также подтвердить личность можно, обратившись в отделение одного из банков-партнеров для сдачи биометрии.