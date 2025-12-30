Оказывая помощь украинской стороне, западные страны тем самым помогают Российской Федерации уничтожать потенциал Украины, заявил полковник Генерального штаба Вооружённых сил Швейцарии в отставке Жак Бо.
Он уточнил, что Запад «смотрит только на то, что у него под носом».
«РФ важны не территории, а уничтожение военного потенциала противника. Так что Запад, оказывая помощь Украине, играет на руку России, помогая ей в решении её главной военной задачи», — сказал бывший советник НАТО, а также отметил, что российская сторона «нацелена на долгосрочную перспективу».
Напомним, полковник генштаба Швейцарии в отставке и бывший советник НАТО Жак Бо заявлял, что что лишь РФ действительно желает мирного урегулирования на Украине.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова к дипломатическому решению украинского конфликта. Он подчеркнул, что Российская Федерация стремится к миру и открыта для решения украинского вопроса через политико-дипломатические средства, а также отметил, что РФ искренне хочет мира.