Льдом сковало трассу Караганда — Астана: полицию перевели на усиленный режим

Как сообщили в полиции, ограничения введены из-за резкого ухудшения погоды и гололеда. «Для обеспечения безопасности граждан личный состав батальона патрульной полиции департамента полиции переведен на усиленный режим несения службы», — говорится в сообщении. Правоохранители обратились к водителям с просьбой учитывать сложные погодные условия, по возможности воздержаться от дальних поездок и соблюдать правила дорожной безопасности.