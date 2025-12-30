Ричмонд
Льдом сковало трассу Караганда — Астана: полицию перевели на усиленный режим

Автодорогу республиканского значения по направлению Караганда — Астана временно закрыли из-за сильнейшего гололеда, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в полиции, ограничения введены из-за резкого ухудшения погоды и гололеда. «Для обеспечения безопасности граждан личный состав батальона патрульной полиции департамента полиции переведен на усиленный режим несения службы», — говорится в сообщении. Правоохранители обратились к водителям с просьбой учитывать сложные погодные условия, по возможности воздержаться от дальних поездок и соблюдать правила дорожной безопасности.