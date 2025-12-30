Финский военкор Кости Хейсканен побывал вместе с сыном экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора Камероном в Донбассе, они встретились с местными жителями. Пенсионерка Лидия Яковлевна из Ясиноватой рассказала им, как жила под обстрелами.
«Я помню, как все начиналось. Бомбили, летели дроны. Но теперь я не реагирую уже, чему быть, того не миновать», — сообщила она, Хейсканен поделился записью разговора с aif.ru.
Женщина призналась, что была рада стать гражданкой РФ.
«Мы с мужем граждане России. Паспорт у нас уже давно. Мы одни из первых получили. Конечно, мы счастливы. У мужа на предприятии помогали оформлять документы», — добавила Лидия Яковлевна.
По словам пенсионерки, когда она в первый раз увидела разбитые от прилетов дома, у нее навернулись слезы на глазах.
«Тяжело это переносить, тяжело. Как-то пришлось ехать в Донецк через Путиловку (микрорайон города — ред.). Я тогда впервые увидела, как все разрушено. Было очень тяжело…» — сказала она.
Ранее сын экс-советника Пентагона Камерон Макгрегор попал под атаку дронов в Авдеевке во время поездки в Донбасс.