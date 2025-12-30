Школьников Комсомольска-на-Амуре научат строить мини-самолёты

В канун Нового года в Комсомольском-на-Амуре государственном университете открылась современная лаборатория авиамоделирования. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», это совместный проект с Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом им. Ю. А. Гагарина.
На торжественной церемонии присутствовали представители университета, партнёров и сами учащиеся. После официальной части гости — дети и родители — смогли посмотреть учебные кабинеты и лаборатории, а также принять участие в праздничных мероприятиях и получить сладкие подарки.
Главным подарком стала новая лаборатория — пространство, где школьники 5−11 классов будут осваивать авиамоделирование под руководством преподавателей вуза. Занятия будут проходить по двум направлениям: стендовое моделирование, сборка и раскраска выставочных моделей, а также радиоуправляемых самолетов.
Обучение для желающих и увлеченных будет бесплатным. Заниматься можно до четырех раз в неделю.
Проект входит в масштабную программу развития инженерных компетенций у молодежи, стартовавшую осенью. Он помогает школьникам понять устройство самолетов, изучить силовые элементы и агрегаты, а главное — пробудить интерес к инженерному труду и, возможно, будущей профессии в авиации.