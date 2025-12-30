CNN: удар по объекту в Венесуэле нанесло ЦРУ с использованием БПЛА

Удар по одному из объектов в Венесуэле, который, как утверждают американские власти, якобы использовался для контрабанды наркотиков, был нанесен Центральным разведывательным управлением США с использованием беспилотного летательного аппарата, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
29 декабря глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что на прошлой неделе Соединённые Штаты уничтожили «крупный объект» на венесуэльской территории. По его словам, цель поразили «в рамках кампании по борьбе с наркокартелями». Трамп отметил, что речь шла о крупном предприятии, с которого отправлялись грузы на кораблях. Он подчеркнул, что США совершили «очень сильную» атаку. При этом он уточнил, какой именно объект подвергся нападению.
В CNN утверждают, что удар по цели был в существенной степени «символическим». При этом, как предупреждают журналисты, сам факт атаки по территории Венесуэлы грозит «значительным усилением напряженности» между властями США и венесуэльским лидером Николасом Мадуро.
Напомним, 24 декабря Дональд Трамп заявил, что американские военные собираются наносить наземные удары «по объектам наркокартелей» в странах Латинской Америки. Перед этим глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё». В Вашингтоне пояснили, что целью является противодействие наркотрафику.