CNN: удар по объекту в Венесуэле нанесло ЦРУ с использованием БПЛА

В CNN считают, что удар по объекту в Венесуэле грозит значительным усилением напряженности между Каракасом и Вашингтоном.

Удар по одному из объектов в Венесуэле, который, как утверждают американские власти, якобы использовался для контрабанды наркотиков, был нанесен Центральным разведывательным управлением США с использованием беспилотного летательного аппарата, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

29 декабря глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что на прошлой неделе Соединённые Штаты уничтожили «крупный объект» на венесуэльской территории. По его словам, цель поразили «в рамках кампании по борьбе с наркокартелями». Трамп отметил, что речь шла о крупном предприятии, с которого отправлялись грузы на кораблях. Он подчеркнул, что США совершили «очень сильную» атаку. При этом он уточнил, какой именно объект подвергся нападению.

В CNN утверждают, что удар по цели был в существенной степени «символическим». При этом, как предупреждают журналисты, сам факт атаки по территории Венесуэлы грозит «значительным усилением напряженности» между властями США и венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Напомним, 24 декабря Дональд Трамп заявил, что американские военные собираются наносить наземные удары «по объектам наркокартелей» в странах Латинской Америки. Перед этим глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё». В Вашингтоне пояснили, что целью является противодействие наркотрафику.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
