В Ростовской области дефицит бюджета планируют покрыть с помощью облигаций

В Ростовской области запланирован выпуск ценных бумаг для покрытия дефицита бюджета. Как пишет издание Город N, предыдущий облигационный опыт в донском регионе был в 1997 году.
Издание отмечает, что третий год подряд в бюджете региона расходы превысят доходы. Предельный размер дефицита в 2026-м составит 26,9 млрд рублей (10%). При этом, как отмечает пресс-служба губернатора, впервые с конца 1990-х годов для его финансирования власти собираются использовать облигации. Планируется выпустить их на сумму 28 млрд рублей.
— Предыдущий облигационный опыт в донском регионе датирован 1997 годом. Дело обернулось нешуточным скандалом. Занимали на газификацию, а оказалось, что на поддержку бизнеса Михаила Парамонова, — пишет издание.
Минувшей осенью рассматривались планы финансировать дефицит бюджета за счет банковских кредитов, однако от этой затеи глава регионе отказался. Как напомнил Город N, в уходящем году за необоснованное привлечение банковского кредита для нужд бюджета под уголовное преследование, кажется, впервые в современной истории России попали сразу два донских чиновника: экс-градоначальник Ростова Алексей Логвиненко и экс-глава регионального минфина Лилия Федотова.
