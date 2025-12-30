В Ростовской области дефицит бюджета планируют покрыть с помощью облигаций

Минувшей осенью рассматривались планы финансировать дефицит бюджета за счет банковских кредитов, однако от этой затеи глава регионе отказался. Как напомнил Город N, в уходящем году за необоснованное привлечение банковского кредита для нужд бюджета под уголовное преследование, кажется, впервые в современной истории России попали сразу два донских чиновника: экс-градоначальник Ростова Алексей Логвиненко и экс-глава регионального минфина Лилия Федотова.