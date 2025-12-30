Российские военные ликвидировали командный пункт Вооружённых сил Украины и украинского командира на сумском участке, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
Удар нанесли бойцы российской группировки войск «Север».
«Ударами высокоточного оружия ликвидирован командный пункт инженерно-сапёрного взвода механизированного батальона 17 отмбр. Ликвидирован командир взвода в звании лейтенанта», — говорится в сообщении.
Военные группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. На сумском направлении авиация РФ наращивает интенсивность ударов по украинским позициям в Сумской области, обеспечивая продвижения штурмовиков.
«Штурмовые группы Северян продолжают продвижение в Сумском и Краснопольском районах. Общее продвижение на шести участках составило до 500 метров», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что солдаты 72-й бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют.
Также стало известно, что 57-я мотопехотная бригада Вооружённых сил Украины в Харьковской области почти полностью утратила боеспособность.