20 дронов запустили над Актобе: в полиции объяснили, что произошло

В полиции объяснили, что беспилотники осуществили профилактические полеты над парками и скверами Актобе. Через встроенные громкоговорители дроны оповещали горожан о правилах защиты от мошенников. Жителям напомнили о необходимости быть бдительными при общении с незнакомцами, не передавать персональные данные и коды подтверждения, а также не переводить деньги по сомнительным просьбам.