20 дронов запустили над Актобе: в полиции объяснили, что произошло

Накануне в Актобе в разных частях города одновременно запустили 20 дронов. Так полиция провела профилактическую акцию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Источник: Nur.kz

В полиции объяснили, что беспилотники осуществили профилактические полеты над парками и скверами Актобе. Через встроенные громкоговорители дроны оповещали горожан о правилах защиты от мошенников. Жителям напомнили о необходимости быть бдительными при общении с незнакомцами, не передавать персональные данные и коды подтверждения, а также не переводить деньги по сомнительным просьбам.

Эта форма профилактики была выбрана из-за актуальности проблемы интернет-мошенничества. Целью было привлечь внимание граждан к вопросам личной и финансовой безопасности. Использование дронов позволило охватить большое количество людей в местах массового пребывания.

Полиция призывает граждан сохранять бдительность, критически относиться к информации и при подозрительных ситуациях обращаться по номеру 102.