Депутат сообщил, что прививку от ВПЧ намерены сделать бесплатной к 2027 году

Прививку от вируса папилломы человека (ВПЧ) собираются включить в календарь вакцинации к 2027 году, она будет бесплатной для граждан. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов.
— В 2027 году планируется добавить в календарь вакцину от ВПЧ. Это важный элемент календаря прививок. В нам необходимо будет законодательно принять соответствующее решение, — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что эта инициатива потребует дополнительных бюджетных средств. Депутат отметил, что прививка от ВПЧ в том числе связана с профилактикой онкологии у женщин, и врачебное сообщество ждет введения в календарь прививок этой вакцины.
ВПЧ является одним из самых распространенных вирусов, который передавается половым путем, а также причиной развития онкологических заболеваний и доброкачественных образований у женщин и мужчин, сказано в статье.
Вакцинация является одним из эффективных способов защиты человека от болезней до того, как он вступит в контакт с их возбудителями. Этот метод помогает организму сформулировать устойчивость к ряду заболеваний. Но вокруг вакцинации есть ряд заблуждений, который побуждает некоторых людей отказываться от нее. Чем полезна вакцинация и почему мифы вокруг нее ничем толком не обоснованы, «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.