Умерла Сесилия Хименес, автор мемной реставрации фрески с Иисусом

Умерла Сесилия Хименес, испанская пенсионерка, которая самовольно отреставрировала фреску XIX века и испортила её, после чего стала всемирно известной. Об этом информирует радиостанция Cadena SER.
Напомним, речь идёт о фреске Ecce Homo художника Элиаса Гарсиа Мартинеса в храме Милосердия города Борха. В 2012 году Хименес, которой тогда было 80 лет, решила подкрасить изображение Христа, с которого кое-где осыпалась краска. Поскольку бабушка не умела рисовать, она безнадёжно испортила фреску, которую с тех пор стали называть «пушистым Иисусом», «обезьяньим» или «картофельным» Христом.
Удивительно, но «пушистый Иисус» привлёк в город множество туристов, а Сесилия Хименес стала знаменитой.
Компания-производитель очков даже выпустила рекламу своей продукции с Хименес и её произведением.
