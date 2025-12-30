Умерла Сесилия Хименес, автор мемной реставрации фрески с Иисусом

Напомним, речь идёт о фреске Ecce Homo художника Элиаса Гарсиа Мартинеса в храме Милосердия города Борха. В 2012 году Хименес, которой тогда было 80 лет, решила подкрасить изображение Христа, с которого кое-где осыпалась краска. Поскольку бабушка не умела рисовать, она безнадёжно испортила фреску, которую с тех пор стали называть «пушистым Иисусом», «обезьяньим» или «картофельным» Христом.