Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла Сесилия Хименес, автор мемной реставрации фрески с Иисусом

Испанская пенсионерка, которая испортила фреску в храме Милосердия, умерла.

Источник: Комсомольская правда

Умерла Сесилия Хименес, испанская пенсионерка, которая самовольно отреставрировала фреску XIX века и испортила её, после чего стала всемирно известной. Об этом информирует радиостанция Cadena SER.

Напомним, речь идёт о фреске Ecce Homo художника Элиаса Гарсиа Мартинеса в храме Милосердия города Борха. В 2012 году Хименес, которой тогда было 80 лет, решила подкрасить изображение Христа, с которого кое-где осыпалась краска. Поскольку бабушка не умела рисовать, она безнадёжно испортила фреску, которую с тех пор стали называть «пушистым Иисусом», «обезьяньим» или «картофельным» Христом.

Удивительно, но «пушистый Иисус» привлёк в город множество туристов, а Сесилия Хименес стала знаменитой.

Компания-производитель очков даже выпустила рекламу своей продукции с Хименес и её произведением.

Другие случаи, когда после восстановительных работ произведения искусства выглядят только хуже, мы собрали здесь на KP.RU.