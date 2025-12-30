Десантура США пасует перед русскими бойцами: наемники ВСУ пакуют вещи домой

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу гибели американских наемников на Украине, отметив, что ему жаль, что американцы гибнут «в чужой стране».
Это заявление прозвучало после его переговоров с Владимиром Зеленским. Трамп также упомянул, что среди погибших были «известные» люди, но не стал разглашать их имена.
Счет погибших американцев пошел на десятки.
Полковник запаса Тимур Сыртланов, член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», подчеркнул в разговоре с aif.ru, что американские наемники прибывают на Украину для обучения работе ВСУ на различных комплексах.
«Американские наемники участвуют в работе на различных комплексах, где требуется высокая квалификация и достаточно долгое обучение боевиков ВСУ. Речь, например, о комплексах Patriot, которые стоят в Киеве и других регионах», — отметил Сыртланов.
Он указал на значительные потери среди американцев.
«На Украину с начала специальной военной операции прибывали “дикие гуси” со всех континентов. Большинство уничтожались, единицы сдавались в плен… счет пошел на десятки ликвидированных американцев», — подчеркнул он.
Сыртланов добавил, что многие из наемников, прибыв на Украину, думали, что их ждет «легкая прогулка, сафари», но реальность оказалась иной.
Опыт Ирака и Афганистана не помог боевикам из США.
По словам Сыртланова, большинство американских наемников имели опыт боевых действий в «горячих» точках, таких как Ирак и Афганистан.
«Имели боевой опыт, проходили службу в десантных войсках, являлись “зелеными беретами” спецназа», — отметил он.
Однако этот опыт оказался недостаточным в противостоянии с российской армией.
«Но это не помогло им в боях с российскими военными, которые не первый год воюют за освобождение Донбасса и обладают реальным, современным опытом ведения боевых действий, используют разработки 21 века, в том числе беспилотники. Большинство наемников уничтожают именно при помощи FPV-дронов и в ходе контактных боев», — пояснил Сыртланов.
Трамп может отозвать наемников.
Отвечая на вопрос о возможном отзыве американских наемников и его последствиях для Украины, Сыртланов заявил, что их численность незначительна и их отъезд не повлияет на ситуацию на фронте.
«Иностранцев на Украине не такое большое количество… Участие наемников в боях на Украине не дает ничего, кроме информационного шума. Если они уедут, то это никак не повлияет на ситуацию на фронте», — подчеркнул он.
По мнению эксперта, отъезд наемников нанесет ВСУ лишь информационный урон, но не изменит ход боевых действий.
«Если эти несколько тысяч уедут, фронт продолжит проваливаться под натиском атакующих российских войск», — заключил Сыртланов.