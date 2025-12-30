В Ангарске суд отказал банку во взыскании кредита, оформленного мошенниками

Ангарский городской суд встал на сторону местного жителя, который стал жертвой преступления. В июне 2022 года мужчине позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками сотового оператора. Под предлогом тестирования сети они попросили его перенастроить телефон с помощью определённых команд, что он и сделал. В итоге на его имя было незаконно оформлено несколько кредитов, а с карты пропало около 2 миллионов рублей.
— Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию и был признан потерпевшим по уголовному делу. Позже он узнал, что один из банков подал на него в суд с требованием вернуть кредит. В ответ мужчина подал встречный иск, заявив, что не заключал договор, не подавал заявку на кредит через приложение и не давал банку поручений на перевод денег, — рассказывают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Суд принял решение в пользу потерпевшего. Судья указал, что банк как профессиональный участник рынка должен был проверить подозрительные операции, особенно в условиях роста мошенничества.
Банк подал апелляцию, но Иркутский областной суд оставил первоначальное решение в силе, отказав в удовлетворении жалобы. Кредитный договор признан недействительным, и взыскивать с мужчины долг банк не будет.
