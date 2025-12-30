В Ангарске суд отказал банку во взыскании кредита, оформленного мошенниками

— Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию и был признан потерпевшим по уголовному делу. Позже он узнал, что один из банков подал на него в суд с требованием вернуть кредит. В ответ мужчина подал встречный иск, заявив, что не заключал договор, не подавал заявку на кредит через приложение и не давал банку поручений на перевод денег, — рассказывают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.