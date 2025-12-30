Ричмонд
Омичам предложили принести домой частичку Вифлеемского огня

Реликвию доставили в наш город православные следопыты.

Источник: Комсомольская правда

Участники всероссийской организации «Братство православных следопытов» доставили в наш город Вифлеемский огонь. На территорию России он прибыл из Минска.

Как рассказали в Омской епархии, в Омске Вифлеемский огонь доставили в собор Рождества Христова. Также участники отряда доставили частицу огня в другие храмы города и приобщиться к таинству смогут все православные жители города.

«Приходите со своей лампадой или закрытым фонариком-свечой. Принесите огонек домой. Поделитесь радостью Рождества Христова с близкими, особенно с теми, кто сейчас болеет или одинок», — призвали в епархии.

Вот список храмов, куда доставили Вифлеемский огонь:

— Собор Рождества Христова,

— Успенский кафедральный собор,

— Свято Сергиевский Крестовый храм (в Епархиальном управлении),

— Собор Воздвижения Креста Господня,

— Свято Никольский Казачий собор,

— Храм священномученика Сильвестра Омского,

— Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»,

— Храм святителя Иоанна Тобольского,

— Храм святого великомученика Георгия Победоносца.

— Храм Казанской иконы Божией Матери,

— Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (при Омской духовной семинарии),

— Храм Всех Святых,

— Храм святой великомученицы Параскевы Пятницы,

— Храм иконы Божией Матери «Знамение»,

— Храм Иоанна Крестителя,

— Храм Спаса Нерукотворного,

— Храм святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских,

— Храм Всех Сибирских Святых,

— Храм Святой мученицы Татианы.

Также Вифлеемский огонь скоро доставят в областные храмы.