Омичам предложили принести домой частичку Вифлеемского огня

Участники всероссийской организации «Братство православных следопытов» доставили в наш город Вифлеемский огонь. На территорию России он прибыл из Минска.
Как рассказали в Омской епархии, в Омске Вифлеемский огонь доставили в собор Рождества Христова. Также участники отряда доставили частицу огня в другие храмы города и приобщиться к таинству смогут все православные жители города.
«Приходите со своей лампадой или закрытым фонариком-свечой. Принесите огонек домой. Поделитесь радостью Рождества Христова с близкими, особенно с теми, кто сейчас болеет или одинок», — призвали в епархии.
Вот список храмов, куда доставили Вифлеемский огонь:
— Собор Рождества Христова,
— Успенский кафедральный собор,
— Свято Сергиевский Крестовый храм (в Епархиальном управлении),
— Собор Воздвижения Креста Господня,
— Свято Никольский Казачий собор,
— Храм священномученика Сильвестра Омского,
— Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»,
— Храм святителя Иоанна Тобольского,
— Храм святого великомученика Георгия Победоносца.
— Храм Казанской иконы Божией Матери,
— Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (при Омской духовной семинарии),
— Храм Всех Святых,
— Храм святой великомученицы Параскевы Пятницы,
— Храм иконы Божией Матери «Знамение»,
— Храм Иоанна Крестителя,
— Храм Спаса Нерукотворного,
— Храм святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских,
— Храм Всех Сибирских Святых,
— Храм Святой мученицы Татианы.
Также Вифлеемский огонь скоро доставят в областные храмы.