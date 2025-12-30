Поздравление Александра Ведерникова с Новым годом

Этот добрый праздник дарит нам веру в чудеса, возвращает в детство, наполняет дома волшебством, запахом мандаринов и радостным смехом у новогодней елки. И, конечно, это драгоценное время, когда мы собираемся в кругу родных и близких людей, чтобы вместе проводить уходящий год и с теплой надеждой встретить новый.
Ваше благополучие — главный приоритет для депутатов. В 2026 году мы продолжим работать над совершенствованием областного законодательства, заниматься решением важных вопросов социально-экономического развития родного Приангарья. По-прежнему будем поддерживать детей, пенсионеров и ветеранов, бойцов СВО. Мы с вами — одна большая сибирская семья, и вместе преодолеем любые трудности, подставим надежное плечо друг другу и добьемся поставленных целей.
От всего сердца желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, взаимопонимания и тепла в каждом доме, удачи в делах, позитивных перемен, благополучия и исполнения самых заветных желаний. Пусть 2026 год будет мирным, созидательным и полным счастливых моментов!
С Новым годом, земляки!
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.