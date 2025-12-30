Поздравление Александра Ведерникова с Новым годом

Этот добрый праздник дарит нам веру в чудеса, возвращает в детство, наполняет дома волшебством, запахом мандаринов и радостным смехом у новогодней елки. И, конечно, это драгоценное время, когда мы собираемся в кругу родных и близких людей, чтобы вместе проводить уходящий год и с теплой надеждой встретить новый.