Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поздравление Александра Ведерникова с Новым годом

Уважаемые жители Иркутской области! От имени депутатов регионального парламента поздравляю с Новым годом!

Источник: НИА Байкал

Этот добрый праздник дарит нам веру в чудеса, возвращает в детство, наполняет дома волшебством, запахом мандаринов и радостным смехом у новогодней елки. И, конечно, это драгоценное время, когда мы собираемся в кругу родных и близких людей, чтобы вместе проводить уходящий год и с теплой надеждой встретить новый.

Ваше благополучие — главный приоритет для депутатов. В 2026 году мы продолжим работать над совершенствованием областного законодательства, заниматься решением важных вопросов социально-экономического развития родного Приангарья. По-прежнему будем поддерживать детей, пенсионеров и ветеранов, бойцов СВО. Мы с вами — одна большая сибирская семья, и вместе преодолеем любые трудности, подставим надежное плечо друг другу и добьемся поставленных целей.

От всего сердца желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, взаимопонимания и тепла в каждом доме, удачи в делах, позитивных перемен, благополучия и исполнения самых заветных желаний. Пусть 2026 год будет мирным, созидательным и полным счастливых моментов!

С Новым годом, земляки!

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.