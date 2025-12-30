Бесплатное лечение в санатории: кому положено в Татарстане

Санаторное лечение без оплаты предоставляется по медицинским показаниям в рамках федерального набора социальных услуг.
Кто имеет право на бесплатную путевку.
На получение санаторной путёвки могут претендовать следующие категории граждан:
— инвалиды, получившие статус в период военных действий;
— участники Великой Отечественной войны;
— граждане, проходившие службу или работавшие на военных объектах в годы ВОВ;
— ветераны боевых действий и локальных конфликтов;
— обладатели удостоверений «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осаждённого Севастополя»;
— родственники военнослужащих и участников боевых действий, погибших при исполнении обязанностей;
— люди с инвалидностью, в том числе несовершеннолетние дети с ограниченными возможностями здоровья;
— лица, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также из-за ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Путевка для сопровождающего лица.
Бесплатное пребывание сопровождающего предусмотрено в случае, если санаторное лечение требуется ребёнку-инвалиду до 18 лет либо гражданину с инвалидностью I группы.