Бесплатное лечение в санатории: кому положено в Татарстане

Некоторые жители Татарстана могут получить санаторно-курортное лечение за счёт государства. Кому положена бесплатная путёвка и на каких основаниях — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Санаторное лечение без оплаты предоставляется по медицинским показаниям в рамках федерального набора социальных услуг.

Кто имеет право на бесплатную путевку.

На получение санаторной путёвки могут претендовать следующие категории граждан:

— инвалиды, получившие статус в период военных действий;

— участники Великой Отечественной войны;

— граждане, проходившие службу или работавшие на военных объектах в годы ВОВ;

— ветераны боевых действий и локальных конфликтов;

— обладатели удостоверений «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осаждённого Севастополя»;

— родственники военнослужащих и участников боевых действий, погибших при исполнении обязанностей;

— люди с инвалидностью, в том числе несовершеннолетние дети с ограниченными возможностями здоровья;

— лица, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также из-за ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Путевка для сопровождающего лица.

Бесплатное пребывание сопровождающего предусмотрено в случае, если санаторное лечение требуется ребёнку-инвалиду до 18 лет либо гражданину с инвалидностью I группы.