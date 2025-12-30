Куда в праздники сдать перепившего родственника: список вытрезвителей

Важно понимать, что с 2011 года полномочия по работе с перепившими гражданами возложены на полицию и медицинские службы. Если поступило обращение о нетрезвом гражданине по номеру 102 или 112, на место выезжает наряд полиции, который и оценивает состояние человека. Если ему что-то угрожает, то его передают бригаде скорой для госпитализации и лечения в приемном или токсикологическом отделении больницы.