Куда в праздники сдать перепившего родственника: список вытрезвителей

Услуги частного вытрезвителя обойдутся в «копеечку».
В новогодние праздники риск перебрать с алкоголем возрастает в разы. Самостоятельного института вытрезвителей в современной России нет, но есть отделения токсикологии при больницах и частные центры. А также изоляторы временного содержания в отделах полиции, где также можно отоспаться и прийти в себя. В преддверии затяжных каникул URA.RU рассказывает подробнее о таких местах в Екатеринбурге.
Бюджетные вытрезвители.
Важно понимать, что с 2011 года полномочия по работе с перепившими гражданами возложены на полицию и медицинские службы. Если поступило обращение о нетрезвом гражданине по номеру 102 или 112, на место выезжает наряд полиции, который и оценивает состояние человека. Если ему что-то угрожает, то его передают бригаде скорой для госпитализации и лечения в приемном или токсикологическом отделении больницы.
Однако если прямой угрозы жизни нет, но человек представляет опасность для общества и не называет свой адрес, его могут доставить в изолятор временного содержания.
Ключевые медучреждения.
В Екатеринбурге перебравших с алкоголем горожан чаще всего отвозят по следующим адресам:
Токсикологическое отделение ГБ № 1 (Областная больница № 1). Находится на Волгоградской, 185. Телефон: +7 (343) 351−16−40.Городская больница № 20 (Отделение скорой помощи). Находится на Зои Космодемьянской, 42. Телефон: +7 (343) 389−98−00.В некоторых случаях человека могут увезти в одно из приемных отделений других городских больниц. Решение принимает бригада скорой помощи.
Частные службы.
Частные вытрезвители оказывают услуги на основании медицинских лицензий. Они не имеют права забирать людей с улиц или общественных мест — для этого необходимо вызывать полицию (102 или 112).
К крупным частным клиникам, где занимаются вытрезвлением, относятся «Частный медик 24», «Трезвый путь», «Орион», «Свобода». Стоимость выезда на дом варьируется от 2000 до 5000 рублей, стоимость капельницы может достигать до 4000 рублей (в зависимости от состава), а стационарное размещение стоит 4000−8000 рублей.