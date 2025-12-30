ВС РФ ликвидировали подземный укреплённый пункт ВСУ в Херсонской области

Российские военные уничтожили подземный укреплённый пункт Вооружённых сил Украины в Херсонской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли военнослужащие российской группировки войск «Днепр». Были использованы гаубицы «Мста-Б».
«В ходе выполнения боевой задачи расчёт 152-мм гаубиц 2А65 “Мста-Б” получил данные воздушной разведки об обнаружении подземного укреплённого пункта временной дислокации живой силы ВСУ. По указанным координатам была оперативно развёрнута огневая позиция и осуществлён прицельный огонь, в результате которого цель была поражена, а личный состав противника уничтожен. Результаты поражения подтверждены кадрами объективного контроля», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что подразделения артиллерийской бригады 49-й общевойсковой армии наносят огневое поражение украинским объектам на правом берегу реки Днепр.
Ранее сообщалось, что российские военные с помощью миномётной установки «Тюльпан» уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины в бункере в городе Гуляйполе Запорожской области. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru объяснил, что подобного рода артиллерия используется для ударов по хорошо защищённым, заглубленным целям.