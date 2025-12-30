Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам рассказали о погоде во вторник

РИА Новости: в Москве во вторник ожидаются снег и до минус шести градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Снег, низкое атмосферное давление, температура воздуха до минус шести градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится атлантическим циклоном с центром над Можайском. В Москве — облачно, временами снег. Максимальная температура днем: минус три — минус шесть градусов, что укладывается в рамки климатической нормы», — рассказал агентству Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть восточный со скоростью в три-восемь метров в секунду. Показания барометров будут меняться мало и составят 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже положенного, подчеркнул Тишковец.