В Роскачестве рассказали, как новогоднее приложение из игрушки становится рискованным инструментом

Новогодние мобильные приложения могут из игрушки превратиться в рискованный инструмент. На это указали в Роскачестве, проанализировав, какие доступы запрашивают новогодние приложения.
Так, почти все приложения запрашивают разрешение на неограниченный доступ к интернету, доступ к файлам и накопителю, отключение спящего режима, запуск фоновых сервисов, получение данных о статусе телефона и другие.
«Для новогодних обоев, рамок и “звонков от Деда Мороза” такие разрешения, конечно, излишни», — приводит комментарий эксперта Роскачества РИА Новости.
В ведомстве посоветовали не пользоваться приложениями при подключении к публичному вай-фаю и удалять их сразу после праздников.
Ранее эксперт по кибербезопасности заявил, что большинство уязвимостей в популярных мобильных приложениях не несут серьезной опасности для пользователей.
