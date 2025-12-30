Ричмонд
В Роскачестве рассказали, как новогоднее приложение из игрушки становится рискованным инструментом

Роскачество: Новогодние приложения запрашивают слишком много разрешений.

Источник: Комсомольская правда

Новогодние мобильные приложения могут из игрушки превратиться в рискованный инструмент. На это указали в Роскачестве, проанализировав, какие доступы запрашивают новогодние приложения.

Так, почти все приложения запрашивают разрешение на неограниченный доступ к интернету, доступ к файлам и накопителю, отключение спящего режима, запуск фоновых сервисов, получение данных о статусе телефона и другие.

«Для новогодних обоев, рамок и “звонков от Деда Мороза” такие разрешения, конечно, излишни», — приводит комментарий эксперта Роскачества РИА Новости.

В ведомстве посоветовали не пользоваться приложениями при подключении к публичному вай-фаю и удалять их сразу после праздников.

Как аферисты контролируют смартфоны жертв через фейковые приложения, читайте здесь на KP.RU.

Ранее эксперт по кибербезопасности заявил, что большинство уязвимостей в популярных мобильных приложениях не несут серьезной опасности для пользователей.

6 признаков, что на вашем гаджете вредоносная программа, мы собрали здесь на KP.RU.