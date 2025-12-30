Более 90 новых медицинских объектов появилось в Красноярском крае

«Здание больницы готово, оборудование установлено, персонал набран. Как и договаривались, улучшена транспортная доступность этого объекта. В январе начнётся плановое перемещение взрослых отделений из существующей в микрорайоне поликлиники, где за счет этого расширим возможности для оказания помощи детям», — заявил в своем телеграм-канале Михаил Котюков. Ранее мы сообщали о том, кого назначили на пост нового министра здравоохранения Красноярского края.