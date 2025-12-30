Ричмонд
Более 90 новых медицинских объектов появилось в Красноярском крае

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Котюков.

Источник: Соцсети

Губернатор Михаил Котюков сообщил, что в Красноярском крае построили и отремонтировали более 90 медицинских объектов.

Новые фельдшерско-акушерские пункты появились в Новополтавке Ермаковского округа, Новой Сыде Идринско-Краснотуранского округа, деревнях Успенка Абанского округа, Верхняя Есауловка Манско-Уярского округа, посёлке Берёзовый Ачинского округа и других территориях.

Открылись врачебные амбулатории в селах Большая Иня Минусинского округа, в Озёрном Енисейского округа и в посёлке Синеборск Шушенского округа. Новая поликлиника начала свою работу в Емельяново.

Строительство еще одной поликлинике завершилось в Красноярске, в микрорайоне Пашенный.

«Здание больницы готово, оборудование установлено, персонал набран. Как и договаривались, улучшена транспортная доступность этого объекта. В январе начнётся плановое перемещение взрослых отделений из существующей в микрорайоне поликлиники, где за счет этого расширим возможности для оказания помощи детям», — заявил в своем телеграм-канале Михаил Котюков. Ранее мы сообщали о том, кого назначили на пост нового министра здравоохранения Красноярского края.