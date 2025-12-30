Последний рабочий день 2025 года начался в Башкирии

В Башкирии, как и по всей России, сегодня, 30 декабря, является последним рабочим днем 2025 года. Этот день не будет сокращенным, поскольку сокращение рабочего времени по закону предусмотрено только накануне официальных праздничных дней.
Как сообщает Министерство труда России, среду, 31 декабря, власти объявили нерабочим днем за счет переноса выходного. Таким образом, новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.
Первым рабочим днем наступившего 2026 года станет понедельник, 12 января.
