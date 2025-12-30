Как Свердловская область пережила 2025 год: главные события

В 2025-м свердловчанам было, что обсудить.
Уходящий 2025-й стал для Свердловской области годом политических сдвигов, масштабных антикоррупционных чисток и громких уголовных дел, изменивших расстановку сил в регионе. Год начался с отставки и последующего задержания министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, показания которого легли в основу еще нескольких уголовных дел. В феврале вся страна обсуждала выборы мэра в пригороде Екатеринбурга, где внезапно победила супруга водителя действующего главы, а в марте — отставку Евгения Куйвашева с поста губернатора. URA.RU вспоминает эти и другие события, которые свердловчане широко обсуждали в 2025-м.
Дело Смирнова.
Николай Смирнов полгода просидел в СИЗО.
Министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова задержали в конце января — спустя 10 дней после отставки. Он был старожилом регионального правительства, занимал пост 13 лет. Еще раньше в апреле 2024 года был задержан его заместитель Андрей Кислицын. Считается, что именно его показания легли в основу уголовного дела против Смирнова, а также показания задержанного в декабре 2024-го мэра Дегтярска Вадима Пильникова.
Кислицына, Смирнова и еще одного его зама Игоря Чикризова обвинили в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, с января 2023-го по март 2024-го бывшие чиновники получили через посредника взятку в 4,4 миллиона рублей за покровительство при выполнении муниципальных контрактов по проектированию объектов водоснабжения и водоотведения.
После ареста Смирнова последовала волна проверок в отношении муниципальных чиновников, курирующих ЖКХ, и даже задержания. Экс-министр полгода провел в СИЗО, в июле суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. Как выяснится позже, Смирнов дал показания, которые легли в основу уголовного дела против экс-вице-губернатора Олега Чемезова и руководителей «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и Татьяны Черных.
В декабре 2025-го Смирнов получил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Его также обязали выплатить штраф в 4,4 миллиона рублей и запретили работать во власти в течение пяти лет.
Скандальные выборы в Березовском.
Евгений Писцов руководит Березовским с 2011 года.
Действующего мэра Евгения Писцова, руководящего городом с 2011 года, не могли переизбрать с осени 2024 года. Конкурс откладывали несколько раз из-за того, что дума отказывалась его поддерживать — у Писцова с депутатами разногласия по самым разным вопросам. В январе 2025-го выборы все же провели — но случилось фиаско. Депутаты проголосовали за «технического» кандидата Юлию Маслакову — жену водителя Писцова. Это был мега-скандал, который раздували не только местные СМИ и telegram-каналы, но и федеральные медиа. Маслакова вступать в должность отказалась, Писцов остался руководить городом в статусе исполняющего обязанности. Его будущее выглядело туманным.
Денис Паслер, только заняв пост главы региона в марте, сразу вмешался в ситуацию. Он позвал депутата заксобрания от территории Вячеслава Брозовского, которого называли одним из идеологов депутатского протеста (сам он это не подтверждал), начались совещания — с участием тогдашнего вице-губернатора Олега Чемезова, спикера думы Алексея Горевого (хотел стать мэром) и самого Писцова. Тогда депутатам обозначили позицию: они избирают Писцова, но в будущем тот переходит на работу в правительство. Дума пошла навстречу — 31 июля, то есть спустя 10 месяцев после начала конкурса, Писцов был избран главой города.
Руководить Березовским он продолжает до сих пор, а в думе тревожатся, что в резиденции забыли про данное раннее обещание убрать Писцова. Более того, мэр вновь обостряет конфликт с нелояльными депутатами, закрывая им, в частности, доступ к публичным мероприятиям.
Отставка Куйвашева.
Евгений Куйвашев возглавлял регион 13 лет.
О смене губернатора в Свердловской области стало известно 26 марта — после встречи президента РФ Владимира Путина и губернатора Оренбуржья Дениса Паслера, уроженца Свердловской области, в Кремле. Отставку Евгения Куйвашева с поста губернатора глава государства принял 27-го числа.
Последние годы слухи об отставке Куйвашева возникали стабильно раз в несколько месяцев. Мощная информационная волна была, например, весной 2024-го, когда формировался новый состав федерального правительства (губернатору прочили повышение в Москву). Куйвашев, комментируя их, заявлял URA. RU, что планирует доработать до конца своего текущего срока, то есть до 2027 года. В последний раз вероятная отставка главы региона обсуждалась в феврале и в марте, за несколько дней до официального решения. Сейчас Евгений Куйвашев, по данным URA.RU — топ-менеджер крупной федеральной структуры, а помог ему с трудоустройством Эдуард Худайнатов, бывший президент "Роснефти. Как и Куйвашев, он в свое время возглавлял поселок Пойковский в ХМАО.
Назначение Паслера.
Денис Паслер во время первой встречи со свердловским истеблишментом 28 марта.
Денис Паслер стал врио губернатора Свердловской области 26 марта. «Хочу предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый», — с такими словами к Паслеру обратился президент во время встречи в Кремле. Паслер предложение принял, но попросил время, чтобы погрузиться в процесс.
В Екатеринбург он прилетел 28 марта и после официального представления в губернаторской резиденции сразу приступил к работе. В частности, ввел шестидневку, и изменил формат правительственных заседаний. За счет того, что изучение повестки стало более глубоким, они стали длиннее. Подключили к встречам с кабмином и мэров, чего не было очень давно.
12−14 сентября прошли досрочные выборы губернатора. Помимо Паслера в них участвовали депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), депутаты заксобрания Рант Краев («Новые люди»), Александр Каптюг (ЛДПР) и Александр Ивачев (КПРФ). Явка свердловчан оказалась рекордной в новейшей истории — 39,9%.
Подготовка к избирательной кампании началась почти сразу после приезда Паслера в регион.
По итогу выборов Паслер набрал 61,3% голосов. На втором месте был Ивачев с 15,25%, третью позицию занял депутат Кузнецов с результатом 12,66% голосов. Каптюг и Краев расположились на четвертом и пятом местах, набрав 6,09% и 2,72% голосов соответственно. Инаугурация Дениса Паслера состоялась 16 сентября, в этот же день, как и положено по Уставу области, правительство в полном составе ушло в отставку.
Дело Аллаярова.
Денис Аллаяров с 6 июня находится в СИЗО.
Утром 5 июня в головной офис URA.RU в Екатеринбурга пришли с обысками силовики в масках, с кувалдой и ломом, они изъяли технику и документы, Интересовались источниками информации о криминальных событиях в регионе, долго работали в серверной.
В квартирах у журналистов Сергея Бодрова и Анны Салымской прошли обыски. А редактор свердловской редакции Денис Аллаяров был задержан. Как выяснилось позднее, показания на него дал родной дядя — бывший начальник угрозыска отдела полиции № 10 Андрей Карпов, заявивший, что продавал племяннику оперативные сводки. Экс-силовик сам был фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, и чтобы получить более мягкий приговор, оговорил племянника, считает сам Аллаяров и его адвокаты.
Следствие продлилось в рекордные два с половиной месяца, доказательств вины Аллаярова кроме слов дяди нет. «Взятками» в деле считаются его переводы на карты тете и бабушке — жене и матери Карпова. При этом тетя в суде призналась, что ничего не знала о «взятках» от племянника — об этом ей сказал муж уже после допроса. Адвокаты Аллаярова полагают, что Карпов мог оказать давление на супругу, чтобы та дала выгодные ему показания. Юлия Карпова также заявила, что никогда не была свидетелем каких-то договоренностей между Денисом и Андреем, а также свидетелем факта передачи денег. Сам экс-полицейский уже получил приговор. Его признали виновным по двум статьям УК и дали 4 года условно. Аллаяров признает, что получал от родственника cводки, но беcплатно.
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге.
Шахина Шыхлински будут судить вместе с сыном.
Крупная спецоперация силовиков против азербайджанской ОПГ, которая, по версии следствия, занималась убийствами и покушениями на соотечественников ради передела сфер влияния бизнеса, началась в конце июня. В течение нескольких дней после массовых обысков были задержаны восемь человек: братья Сафаровы: Мазахир, Акиф, Аяз, Бакир, Камал, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Азиз Абасов. Их обвинили в серии убийств и покушений на соотечественников в период с 2001 по 2011 год.
Формат масштабной спецоперации привел к международному скандалу. МИД Азербайджана выразил официальный протест, что позже вылилось в отмену концертов российских звезд и ответные задержания граждан РФ.
В августе был арестован глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински, ему предъявили обвинение по двум статьям УК РФ — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство». Его сын-правозащитник Мутвалы также был задержан по статье о применении насилия к представителю власти. Оба сейчас находятся в СИЗО. Уголовное дело в отношении членов клана находится в Кировском райсудк и будет рассматриваться с участием присяжных.
После ареста Шахина Шыхлинского новым лидером азербайджанской диаспоры на Урале назвал себя бизнесмен Видади Мустафаев, его давний соперник. Однако этот статус он носил недолго — уже 1 декабря силовики добрались и до самого Мустафаева. Его обвинили в мошенничестве, сейчас он также находится в СИЗО.
Обновление правительства региона.
Отставки в правительстве продолжаются.
Кадровые перестановки Денис Паслер начал сразу после переезда в регион. «Социальным» замгубенатора-главой минздрава в первые дни его работы в регионе была назначена Татьяна Савинова, ранее работавшая на аналогичных должностях в Оренбургской области. Ради ее назначения пришлось уволить замгубернатора Павла Крекова и министра здравоохранения Андрея Карлова. Вместе с ней переехали ее заместители Евгений Кречетов и Вячеслав Липатов. Кресла замов Савиновой также заняли Игорь Пушкарев и Екатерина Барсаева.
Представителем губернатора в Москве вместо Александра Овчарова (работал при Куйвашеве) стал Андрей Цыкун. Управляющим делами губернатора и правительства был назначен давний друг главы региона Сергей Брюханов.
Новые должности также получили Павел Шулепов — глава контрольного управления; Татьяна Бабкина — замруководителя аппарата и правительства; Александр Замятин — завсекритариат; Андрей Оборок — директор департамента противодействия коррупции правительства; Денис Гарбузов — замминистра экономики; Никита Сафин — замминистра образования.
Параллельно с назначениями прошла серия отставок действующих руководителей. Свои посты покинули директор департамента информационной политики Юлия Хусаинова (ее место заняла экс-замминистра из Оренбуржья Инна Аверкова), министр инвестиций Вадим Третьяков, министр цифрового развития и связи Михаил Пономарьков, министр экономики Руслан Садыков и замгубернатора-руководитель аппарата главы региона и правительства Иван Детченя (его сменил депутат заксобрания Сергей Никонов). Громким событием стала отставка политического вице-губернатора Олега Чемезова, а спустя несколько дней его задержали по статье о мошенничестве.
В предновогодний период продолжилось утверждение ключевых министров. Министром энергетики и ЖКХ был окончательно утвержден Алексей Рубцов, возглавлявший ведомство с приставкой «и.о.» с начала года. Должность министра транспорта и дорожного хозяйства вместо Александра Толкачева занял бывший руководитель Управления автодорог Денис Чагаев.
За два дня до Нового года Паслер упразднил должность министра промышленности и науки, которую занимал Сергей Пересторонин. Вместо нее появилась другая — первый замгубернатора-министр промышленности, которую занял Алексей Шмыков.
Новым министром экономики после отставки Садыкова назначили директора ОЭЗ «Титановая долина» Андрея Антипова. Дмитрий Ионин стал полновесным цифровым замом губернатора, избавившись от приставки «и.о.». Пост министра культуры вместо подавшей в отставку Светланы Учайкиной занял экс-глава департамента культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков, а новым главой минцифры стал Евгений Шонов, ранее руководивший проектами «СКБ Контур».
Арест вице-губернатора.
Свой пост Чемезов покинул 25 сентября.
Бывшего вице-губернатора Олега Чемезова задержали 29 сентября, когда он сам явился на допрос в ГСУ ГУ МВД по региону, куда был вызван повесткой. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ и арестовали в рамках дел о хищениях при реализации концессионных соглашений в сфере теплоснабжения. Свою вину Чемезов не признает.
Вот уже несколько месяцев он находится в СИЗО, хотя адвокаты изначально настаивали на домашнем аресте. Еще с первого допроса Чемезова увезли в больницу из-за обострения серьезного заболевания, несколько раз в СИЗО его осматривали медики. И дали заключение, что условия изолятора угрожают здоровью бывшего топ-чиновника. 30 декабря Центральный районный суд Челябинска рассмотрит ходатайство следователя об избрании Чемезову более мягкой меры пресечения.
Приговор убийце маленького Далера.
Наумову хотели посадить на 25 лет.
В конце июля 2025-го Свердловский облсуд завершил рассмотрение дела об убийстве шестилетнего Далера Бобиева, продолжавшееся с июня 2023 года. Приемную мать ребенка Веронику Наумову признали виновной и приговорили к 24 годам колонии общего режима. Апелляционные жалобы ей не помогли, приговор вступил в законную силу 24 ноября.
Ее мужа — Александра — посадили в колонию за истязания, однако от наказания он ушел в зону спецоперации. Соучастником опекунши был признан ее племянник Даниил Егольников, который получил пять лет лишения свободы за истязания.
Напомним, в конце июня 2023 года Наумова заявила об исчезновении мальчика. В городе развернулись масштабные поиски, три дня ребенка искали тысячи неравнодушных жителей, волонтеров и силовиков. Его тело нашли в сумке в гараже, который принадлежит семье Наумовой. Свою вину Наумова в полном объеме так и не признала.