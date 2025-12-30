Как Свердловская область пережила 2025 год: главные события

Следствие продлилось в рекордные два с половиной месяца, доказательств вины Аллаярова кроме слов дяди нет. «Взятками» в деле считаются его переводы на карты тете и бабушке — жене и матери Карпова. При этом тетя в суде призналась, что ничего не знала о «взятках» от племянника — об этом ей сказал муж уже после допроса. Адвокаты Аллаярова полагают, что Карпов мог оказать давление на супругу, чтобы та дала выгодные ему показания. Юлия Карпова также заявила, что никогда не была свидетелем каких-то договоренностей между Денисом и Андреем, а также свидетелем факта передачи денег. Сам экс-полицейский уже получил приговор. Его признали виновным по двум статьям УК и дали 4 года условно. Аллаяров признает, что получал от родственника cводки, но беcплатно.