Галузин: Россия вернула 2,3 тысячи военных по договоренностям в Стамбуле

Россия в ходе достигнутых стамбульских договоренностей с Украиной вернула около 2,3 тысячи военнослужащих и порядка 170 гражданских. Об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Дипломат назвал выполнение договоренностей «процессом, растянутым по времени».
— Но так или иначе, в результате договоренностей, достигнутых в Стамбуле, удалось вернуть на родину в Россию приблизительно 2,3 тысячи наших воинов и около 170 гражданских лиц, — заявил Галузин в беседе с «Известиями».
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что группу граждан России удалось вернуть с Украины на родину. Она также уточнила, что часть людей, которые не смогли выехать из Херсонской области по независящим от сторон причинам, в итоге вернулись на Украину.
Также 15 мирных жителей вернулись с территории Украины, чтобы воссоединиться со своими семьями в России. Гуманитарная акция прошла на белорусско-украинской границе во вторник, 16 декабря. На границе возвращающихся встретили их родственники совместно с Татьяной Москальковой.