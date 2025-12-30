Ричмонд
Галузин: Россия вернула 2,3 тысячи военных по договоренностям в Стамбуле

Россия в ходе достигнутых стамбульских договоренностей с Украиной вернула около 2,3 тысячи военнослужащих и порядка 170 гражданских. Об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Дипломат назвал выполнение договоренностей «процессом, растянутым по времени».

— Но так или иначе, в результате договоренностей, достигнутых в Стамбуле, удалось вернуть на родину в Россию приблизительно 2,3 тысячи наших воинов и около 170 гражданских лиц, — заявил Галузин в беседе с «Известиями».

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что группу граждан России удалось вернуть с Украины на родину. Она также уточнила, что часть людей, которые не смогли выехать из Херсонской области по независящим от сторон причинам, в итоге вернулись на Украину.

Также 15 мирных жителей вернулись с территории Украины, чтобы воссоединиться со своими семьями в России. Гуманитарная акция прошла на белорусско-украинской границе во вторник, 16 декабря. На границе возвращающихся встретили их родственники совместно с Татьяной Москальковой.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше