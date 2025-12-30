Галузин: Россия вернула 2,3 тысячи военных по договоренностям в Стамбуле

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что группу граждан России удалось вернуть с Украины на родину. Она также уточнила, что часть людей, которые не смогли выехать из Херсонской области по независящим от сторон причинам, в итоге вернулись на Украину.