Синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик январских морозов

«В финальный день месяца тоже пройдут снегопады, под утро — до минус 10, в дневные часы — минус 6 — минус 9. А в новогоднюю ночь — в городе похолодает до 10−13 мороза, что идеально соответствует многолетней норме. Первым январским днем — не выше минус 10. На пик стужа выйдет 2 января — до минус 12 — минус 15, после чего холод начнет отступать», — рассказал Тишковец.