Синоптик рассказал, когда в Москве наступит пик январских морозов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пик январских морозов в Москве придется на 2 января, воздух остынет до минус 15 градусов, потом холод начнет отступать, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В финальный день месяца тоже пройдут снегопады, под утро — до минус 10, в дневные часы — минус 6 — минус 9. А в новогоднюю ночь — в городе похолодает до 10−13 мороза, что идеально соответствует многолетней норме. Первым январским днем — не выше минус 10. На пик стужа выйдет 2 января — до минус 12 — минус 15, после чего холод начнет отступать», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что грядущий год стартует с эталонной русской зимы — с нормальными для января сугробами, высота которых в столице повысится до 20−25 сантиметров, скрипучим снегом и бодрящими морозами.