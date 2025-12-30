Ростовские полицейские не дадут запускать пиротехнику и выпивать в людных местах

Напомним, что в праздничные дни по всему региону за безопасностью будут следить более 3,5 тысячи человек. Речь идет о сотрудниках ОВД, Росгвардии и общественных объединений правоохранительной направленности. На дорогах задействуют свыше 150 нарядов ДПС ГИБДД.