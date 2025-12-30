Ростовские полицейские не дадут запускать пиротехнику и выпивать в людных местах

В праздничные дни в Ростовской области правоохранители будут пресекать попытки жителей запустить пиротехнику и выпить на улице. Об этом предупреждает пресс-служба донской полиции.
— Полиция Ростовской области в праздничный период в целях обеспечения общественного порядка и безопасности усилила патрулирование улиц города Ростова-на-Дону и региона, — говорится в сообщении.
Правоохранители будут обращать особое внимание на тех нарушителей, которые используют пиротехнические изделия и распивают алкогольную продукции в общественных местах. Они призывают граждан соблюдать установленные правила и незамедлительно сообщать им о подозрительных ситуациях.
Напомним, что в праздничные дни по всему региону за безопасностью будут следить более 3,5 тысячи человек. Речь идет о сотрудниках ОВД, Росгвардии и общественных объединений правоохранительной направленности. На дорогах задействуют свыше 150 нарядов ДПС ГИБДД.
