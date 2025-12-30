Самарцев предупредили, что за шпаргалку на экзамене в ГИБДД отстранят на год

В поправках предлагают аннулировать результаты экзаменов на права, если кандидат использовал шпаргалки, видеокамеры, скрытые наушники и прочие средства для получения правильных ответов. Если поправки примут, то после аннулирования результатов на пересдачу допустят только через год.