Самарцев предупредили, что за шпаргалку на экзамене в ГИБДД отстранят на год

Для самарцев могут изменить правила сдачи экзаменов на права.

Источник: Комсомольская правда

Скоро для самарцев, как и для всех россиян, могут ужесточить правила сдачи экзаменов на права. МВД подготовило соответствующие изменения, сейчас документ выставили на общественное обсуждение.

В поправках предлагают аннулировать результаты экзаменов на права, если кандидат использовал шпаргалки, видеокамеры, скрытые наушники и прочие средства для получения правильных ответов. Если поправки примут, то после аннулирования результатов на пересдачу допустят только через год.

Также поправки предполагают, что для кандидатов в водители установят шестимесячный срок, чтобы сдать вождение после сдачи теоретического экзамена. Не уложился в этот срок — пересдавай теорию заново.

Общественные обсуждения по законопроекту продлятся до 10 января 2026 года.