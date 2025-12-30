Россиянам раскрыли, какие приложения ни в коем случае нельзя устанавливать

Эксперты отмечают, что среди наиболее рискованных разрешений новогодних приложений — доступ к камере и микрофону, запись аудио и видео, автозапуск при включении устройства, изменение или удаление данных, а также получение информации о состоянии телефона. Почти во всех изученных программах указано, что трекеры для сбора данных отсутствуют, однако это не гарантирует, что передача информации не ведется. Данные могут отправляться, например, напрямую на сервер разработчика или через незащищенные запросы.