Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье усилили зимнюю подкормку копытных из-за наста

В нацпарке «Земля леопарда» увеличили подкормку для оленей и кабанов.

Источник: Комсомольская правда

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае усилили зимнюю подкормку копытных животных. Из-за перепадов температур в нацпарке образовалась плотная ледяная корка на снегу. Наст мешает пятнистым оленям, косулям и кабанам добывать пищу.

Поэтому животных начали усиленно подкармливать. Чтобы удержать копытных в границах охраняемой территории, специалисты заготовили десятки тонн соевой соломы, кукурузы и овса.

Парк имеет большую протяженность. Самые сложные условия образовались на севере, где наст держится дольше. Туда и направили основной объем кормов. На юге снег менее устойчив, но и здесь животные могут рассчитывать на угощения.

По прогнозу снегопады еще будут. Но кормов заготовлено достаточно, специалисты спокойны. Сейчас всего на территории нацпарка работают 50 подкормочных площадок.