В Приморье усилили зимнюю подкормку копытных из-за наста

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае усилили зимнюю подкормку копытных животных. Из-за перепадов температур в нацпарке образовалась плотная ледяная корка на снегу. Наст мешает пятнистым оленям, косулям и кабанам добывать пищу.
Поэтому животных начали усиленно подкармливать. Чтобы удержать копытных в границах охраняемой территории, специалисты заготовили десятки тонн соевой соломы, кукурузы и овса.
Парк имеет большую протяженность. Самые сложные условия образовались на севере, где наст держится дольше. Туда и направили основной объем кормов. На юге снег менее устойчив, но и здесь животные могут рассчитывать на угощения.
По прогнозу снегопады еще будут. Но кормов заготовлено достаточно, специалисты спокойны. Сейчас всего на территории нацпарка работают 50 подкормочных площадок.