Российские авиакомпании назвали самые популярные напитки на борту

«В 2025 году самым популярным напитком на рейсах авиакомпании Smartavia было светлое пиво. С 1 января по 18 декабря пассажиры выпили 8 877 литров этого напитка. Что касается безалкогольных напитков, то кофе опередил чай, соки и воду. Наши пассажиры за почти 12 месяцев выпили 18 813 чашек кофе», — сообщили в пресс-службе авиакомпании Smartavia.