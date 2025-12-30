«Симбиоз невыносимых чувств»: экс-жена Константина Ивлева раскрыла детали развода

— В этом году включилось все, что я гасила в себе многие годы. Переезд, развод. Отвалилось очень много людей. Выяснения отношений, дележка, претензии, гнев, обида. Симбиоз невыносимых чувств будто выталкивал меня на новый уровень. Уровень, где я никогда себя больше не предам, — написала Валерия Куденкова в личном блоге.