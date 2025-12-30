«Симбиоз невыносимых чувств»: экс-жена Константина Ивлева раскрыла детали развода

Шеф-повар и бизнесмен Константин Ивлев разводится с женой Валерией Куденковой спустя четыре года брака. Изначально девушка не хотела комментировать расставание, однако высказалась о разводе, подводя итоги года в соцсетях.
Куденкова призналась, что на протяжении года переживала тяжелые эмоции. Однако, по ее словам, ей удалось справиться со всеми трудностями, с которыми ей пришлось столкнуться. В личном блоге Валерия отметила, что год выдался для нее «очень страшным и невыносимо тяжелым».
— В этом году включилось все, что я гасила в себе многие годы. Переезд, развод. Отвалилось очень много людей. Выяснения отношений, дележка, претензии, гнев, обида. Симбиоз невыносимых чувств будто выталкивал меня на новый уровень. Уровень, где я никогда себя больше не предам, — написала Валерия Куденкова в личном блоге.
Ивлев и Куденкова познакомились, когда девушка училась в университете, а сыграли свадьбу в День всех влюбленных. Ради молодой возлюбленной знаменитый шеф ушел от жены, с которой прожил 20 лет в браке. «Вечерняя Москва» вспоминает историю любви звездной пары.
Девушка среди прочего недавно поделилась в личном блоге подробностями поведения их трехлетней дочери Ники, рассказав, что девочка часто устраивает истерики из-за мелочей.