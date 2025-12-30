ИИ помог создать рождественский спектакль во Владивостоке

Искусственный интеллект в полной мере использовали при подготовке театрализованного представления «Удивительная рождественская история в Королевстве кривых зеркал», которое пройдёт во Владивостоке во время школьных зимних каникул. Создатели спектакля совместили современные технологии, культурные традиции произведений для детей XX века и евангельский сюжет. О своей работе они рассказали на пресс-конференции в пресс-центре «ТАСС Дальний Восток».
Руководитель отдела по работе с молодёжью Владивостокской епархии иерей Димитрий Винокуров сообщил, что основой проекта стала идея, навеянная рождественской ёлкой как христианским символом, где звезда обретает подлинный смысл через историю рождения Иисуса Христа. Он отметил, что в центре постановки находится евангельский сюжет, который передают зрителям выразительными средствами сами дети.
По словам Винокурова, в представлении задействованы около 250 участников.
В проект вошли семь детских творческих коллективов: танцевальные и театральные студии, цирковая студия, молодёжный отдел епархии и несколько хоров, а подготовка постановки заняла около года.
Руководитель детской театральной студии «Контакт» Яна Жукова рассказала, что искусственный интеллект применяли помимо постановочного и репетиционного процесса также при подготовке технических заданий для декораций, создании костюмов и формировании музыкальной партитуры, написанной специально для этого проекта. Она добавила, что с помощью ИИ создавали цифровые футажи и анимацию отдельных элементов и эпизодов спектакля. «Технология использовалась на разных этапах работы и участие в таком проекте стало для команды очень значимым опытом», — сообщила Яна Жукова.
Показы спектакля «Удивительная рождественская история в Королевстве кривых зеркал» запланированы во Владивостоке с 9 по 13 января.