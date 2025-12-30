ИИ помог создать рождественский спектакль во Владивостоке

Руководитель детской театральной студии «Контакт» Яна Жукова рассказала, что искусственный интеллект применяли помимо постановочного и репетиционного процесса также при подготовке технических заданий для декораций, создании костюмов и формировании музыкальной партитуры, написанной специально для этого проекта. Она добавила, что с помощью ИИ создавали цифровые футажи и анимацию отдельных элементов и эпизодов спектакля. «Технология использовалась на разных этапах работы и участие в таком проекте стало для команды очень значимым опытом», — сообщила Яна Жукова.