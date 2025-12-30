Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый год без поблажек: Россиян ждут штрафы за шум и гулянки

За шумное празднование Нового года россиянам может грозить штраф до двух тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» рассказала юрист, член Союза юристов блогеров при МГЮА имени Кутафина Илона Прокофьева.

Источник: Life.ru

По её словам, режим тишины в стране регулируется на уровне регионов, поэтому правила и размеры штрафов отличаются в зависимости от субъекта РФ. При этом в большинстве регионов новогодняя ночь не считается поводом для послаблений — ограничения на шум продолжают действовать и с 31 декабря на 1 января.

Юрист подчеркнула, что в Москве и ряде других регионов специальных исключений для праздничной ночи не предусмотрено. За первое нарушение тишины физическим лицам обычно грозит штраф от 500 до двух тысяч рублей, а для должностных и юридических лиц суммы значительно выше.

Ранее Life.ru писал, что неприятные запахи из квартиры тоже могут обернуться штрафом. Устойчивый аромат еды, например, холодца, способен стать поводом для жалоб соседей и визита проверяющих. Если нарушения повторяются, дело может дойти до штрафа за несоблюдение санитарных норм.

Самые актуальные новости о городе, транспорте и москвичах — в разделе «Москва» на Life.ru.