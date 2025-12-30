Новый год без поблажек: Россиян ждут штрафы за шум и гулянки

По её словам, режим тишины в стране регулируется на уровне регионов, поэтому правила и размеры штрафов отличаются в зависимости от субъекта РФ. При этом в большинстве регионов новогодняя ночь не считается поводом для послаблений — ограничения на шум продолжают действовать и с 31 декабря на 1 января.
Юрист подчеркнула, что в Москве и ряде других регионов специальных исключений для праздничной ночи не предусмотрено. За первое нарушение тишины физическим лицам обычно грозит штраф от 500 до двух тысяч рублей, а для должностных и юридических лиц суммы значительно выше.
Ранее Life.ru писал, что неприятные запахи из квартиры тоже могут обернуться штрафом. Устойчивый аромат еды, например, холодца, способен стать поводом для жалоб соседей и визита проверяющих. Если нарушения повторяются, дело может дойти до штрафа за несоблюдение санитарных норм.
