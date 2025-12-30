Новый год без поблажек: Россиян ждут штрафы за шум и гулянки

По её словам, режим тишины в стране регулируется на уровне регионов, поэтому правила и размеры штрафов отличаются в зависимости от субъекта РФ. При этом в большинстве регионов новогодняя ночь не считается поводом для послаблений — ограничения на шум продолжают действовать и с 31 декабря на 1 января.