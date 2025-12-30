Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС Омской области переходит на усиленный режим работы в праздничные дни

С 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года спасатели будут работать в режиме повышенной готовности из-за роста рисков ЧС.

Источник: Комсомольская правда

В связи с новогодними и рождественскими праздниками Главное управление МЧС России по Омской области с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года переходит на усиленный режим работы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Это связано с повышенной вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций — в том числе пожаров, ДТП, происшествий на водоёмах и других инцидентов, характерных для праздничного периода.

Сотрудники ведомства сосредоточены на обеспечении оперативного реагирования и предупреждении ЧС. Власти призывают жителей строго соблюдать правила безопасности:

— при использовании пиротехники;

— при эксплуатации печного и электрооборудования;

— при организации праздничных мероприятий.

Гражданам рекомендуют проявлять бдительность и немедленно сообщать о происшествиях по единому номеру экстренных служб 112 или по телефону пожарно-спасательной службы 101.

Ранее мы писали, что в Омске в школе загорелся телефон.