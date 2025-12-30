МЧС Омской области переходит на усиленный режим работы в праздничные дни

В связи с новогодними и рождественскими праздниками Главное управление МЧС России по Омской области с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года переходит на усиленный режим работы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Это связано с повышенной вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций — в том числе пожаров, ДТП, происшествий на водоёмах и других инцидентов, характерных для праздничного периода.
Сотрудники ведомства сосредоточены на обеспечении оперативного реагирования и предупреждении ЧС. Власти призывают жителей строго соблюдать правила безопасности:
— при использовании пиротехники;
— при эксплуатации печного и электрооборудования;
— при организации праздничных мероприятий.
Гражданам рекомендуют проявлять бдительность и немедленно сообщать о происшествиях по единому номеру экстренных служб 112 или по телефону пожарно-спасательной службы 101.
Ранее мы писали, что в Омске в школе загорелся телефон.