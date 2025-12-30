Алесса и Мусъаб: как в 2025 году называли новорожденных свердловчан

Свердловчане давали своим малышам и популярные, и редкие имена.
За 2025 год в Свердловской области среди самых популярных имен для новорожденных стали София и Михаил, а самыми редкими оказались Алесса и Мусъаб. Это следует из данных онлайн-реестра ЗАГС на 30 декабря.
Кроме Софии и Михаила, также в пятерку самых популярных попали Ева, Мария, Виктория и Анна у девочек и Александр, Тимофей, Артем и Лев у мальчиков. Называет портал и самые редкие детские имена. У девочек это Алесса, Габриэль, Шаббона, Стася и Нонна, а у мальчиков Мусъаб, Амур, Эльмар, Чынгыз и Уларбек.
Это самые редкие имена для свердловских младенцев в 2025 году,.. …а это самые популярные.