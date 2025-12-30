Колокольцев в новогоднем поздравлении рассказал о работе МВД в 2025 году

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поздравил сотрудников МВД с наступающим Новым годом и отметил их работу по обеспечению безопасности в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения международных экономических форумов. Его обращение опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своём Telegram-канале.