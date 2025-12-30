Колокольцев в новогоднем поздравлении рассказал о работе МВД в 2025 году

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поздравил сотрудников МВД с наступающим Новым годом и отметил их работу по обеспечению безопасности в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения международных экономических форумов. Его обращение опубликовала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Кроме того, Колокольцев обратил внимание на деятельность по противодействию преступлениям.
«Достигнуты положительные результаты в борьбе с преступностью: отмечается снижение многих видов криминальных посягательств, стабильно высокой остается раскрываемость», — подчеркнул глава МВД.
Он отметил, что качество государственных услуг, которые предоставляются Министерством внутренних дел, повышается. Колокольцев выразил отдельную признательность сотрудникам МВД, которые в Новый год будут находиться на боевом посту.
Кроме того, руководитель ведомства упомянул ветеранов органов внутренних дел, посвятивших работе многие годы.
«Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе», — добавил он.
Напомним, в ноябре Колокольцев заявил, что в России впервые за последние годы был зафиксирован спад числа преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Глава МВД пояснил, что такого результата удалось добиться благодаря усилиям всех взаимодействующих органов.