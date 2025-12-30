Стало известно, что россияне смогут проставить в паспорте с 2026 года

Граждане с 1 января 2026 года смогут проставить по желанию шесть отметок в своем российском паспорте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
«…По желанию гражданина РФ в паспорте проставляются следующие отметки: об идентификационном номере налогоплательщика (до 1 января 2026 года), о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, сформированной в отношении гражданина РФ (с 1 января 2026 года)», — рассказали в пресс-центре.
Кроме того, в паспорте по желанию можно указать данные о регистрации и расторжении брака (органы ЗАГС и МВД), о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста), о ранее выданных паспортах — в МВД.
Помимо прочего, в МВД или в многофункциональных центрах (МФЦ) в паспорте можно проставить отметку о выданных действительных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, за пределами страны.
Как писал сайт KP.RU, до конца 2025 года у россиян есть возможность поставить в паспорт штамп с ИНН. При этом, начиная с 1 января 2026 года, эта отметка будет упразднена, а ее функцию выполнит новый цифровой идентификатор из Единого реестра населения (ИД ЕРН), присвоенный каждому гражданину.