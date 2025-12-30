Праздник не приходит: на границе Челябинской области остановили грузовики с мандаринами

На границе Челябинской области и Казахстана остановили грузовики со свежими цитрусами, выращенными в Китае. Фрукты не украсят новогодние столы россиян из-за нарушений.
Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, данные на этикетках товара разошлись со сведениями в документах на груз.
В результате 18 тонн мандаринов и 19 тонн апельсинов не разрешили ввозить в Россию.
Перевозчиков ждут штрафы за нарушение правил ввоза подкарантинной продукции.
Грузовикам пришлось развернуться и ехать обратно в Казахстан.