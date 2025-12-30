Около 190 пар поженятся в Москве 31 декабря

«В последний день года наши дворцы бракосочетания наполняются особым теплом: здесь создаются семьи, которые вступают в новую жизнь буквально вместе с наступающим годом. В этот день для будущих супругов доступны дворцы бракосочетания № 1 и 4. Создать семью в такой необычной атмосфере решили около 190 пар. Церемонии бракосочетания 31 декабря проходят уже не первый год, и это лучшая праздничная традиция», — приводятся в сообщении слова начальника управления ЗАГСа Москвы Светланы Уханевой.
Традиционно холлы дворцов бракосочетания украсили новогодними композициями и гирляндами. Центральным элементом каждого зала стали праздничные елки. Красивой фотозоной станет фасад Дворца бракосочетания № 4 с оригинальной медиагирляндой. Некоторые пары специально выбирают этот период для регистрации, чтобы провести фотосессию в окружении новогоднего декора.
Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно свыше 60 площадок: это дворцы бракосочетания, музеи, усадьбы, рестораны, а также станция метро «Маяковская». Выбрать идеальное место поможет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. Это самый подробный гид по местам для проведения церемоний бракосочетания в столице. С помощью фильтров можно задать необходимые параметры, например вид площадки, стиль интерьера и иные особенности. Кроме того, сервис позволяет указать желаемую дату регистрации, ближайшую станцию метро, максимальное количество гостей и многое другое. На страницах площадок есть подробное описание и контактные телефоны.