Около 190 пар поженятся в Москве 31 декабря

«В последний день года наши дворцы бракосочетания наполняются особым теплом: здесь создаются семьи, которые вступают в новую жизнь буквально вместе с наступающим годом. В этот день для будущих супругов доступны дворцы бракосочетания № 1 и 4. Создать семью в такой необычной атмосфере решили около 190 пар. Церемонии бракосочетания 31 декабря проходят уже не первый год, и это лучшая праздничная традиция», — приводятся в сообщении слова начальника управления ЗАГСа Москвы Светланы Уханевой.