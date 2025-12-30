Лебедю в поселке Тимофеевка не нужна помощь — Минприроды Приморья

По словам экспертов, основную проблему для пернатого зимовщика представляет не холод, а избыточная и неправильная забота людей. Активная подкормка, особенно хлебом, печеньем и сдобой, вредна для пищеварения птицы и может привести к ожирению, из-за которого лебедь потеряет способность к полету.