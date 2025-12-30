Лебедю в поселке Тимофеевка не нужна помощь — Минприроды Приморья

Лебедь-кликун, которого местные жители заметили в поселке Тимофеевка Ольгинского района, намеренно остался здесь на зимовку. Эксперты уверяют, что это нормальное явление, и поводов для тревоги нет, сообщила пресс-служба Минприроды Приморья.
«Бухта, которую выбрал для зимовки лебедь — полностью не замерзает даже в самые сильные морозы и остается свободной ото льда», — говорится в сообщении.
Специалисты также опровергли распространившиеся в новых медиа предположения о том, что птица могла остаться из-за травмы.
«Мнение в социальных сетях о возможной травме крыла, основанные лишь на факте о том, что лебедь остался — не подтверждается», — объясняется в сообщении.
Отдельные особи этого вида действительно могут не улетать на юг, если находят подходящий незамерзающий водоем. Лебеди хорошо переносят холода благодаря плотному оперению и жировым запасам, которые служат естественным утеплителем. В морозы они экономят энергию, отдыхая на безопасных участках льда.
По словам экспертов, основную проблему для пернатого зимовщика представляет не холод, а избыточная и неправильная забота людей. Активная подкормка, особенно хлебом, печеньем и сдобой, вредна для пищеварения птицы и может привести к ожирению, из-за которого лебедь потеряет способность к полету.
«Помощь нужна, только если птица ранена или вмерзла в лед. Здорового лебедя на льду не стоит “спасать” — это вызовет у него сильный стресс», — предупреждают эксперты.
Подкармливать птицу можно лишь в исключительных случаях: при температурах ниже −15 градусов и частичном замерзании бухты. Для этого подойдут овсяные хлопья, ячмень, пшеница или мелко нарезанные овощи.
Время на исходе: травмированный лебедь остался один на один с морозами в ПриморьеЖители Тимофеевки обратились за помощью к специалистам, чтобы спасти птицу в условиях наступающих морозов.