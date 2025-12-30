Умер писатель, почетный профессор Пермского университета Анатолий Королев

Королев из Перми переехал в москву в 1980 году. Окончил там Высшие театральные курсы при ГИТИСе, писал радиопьесы. «Он был бесстрашным исследователем человеческой природы и выпавшего ему времени: в романе “Быть Босхом” ужасы босховских полотен меркнут перед картинами быта солдат внутренних войск, в романе “Эрон” создан неомифологический эпос о закате советской эпохи, роман “Человек-язык” заглядывает в бездны подсознательного», — отмечается в некрологе.