Стало известно сколько тюменцев репродуктивного возраста прошли диспансеризацию в 2025 году

«Более 230 тысяч жителей репродуктивного возраста прошли диспансеризацию за последние 11 месяцев. Кроме того, по итогам 2025 года в сельских территориях и малых городах ввели в эксплуатацию 25 новых модульных медицинских объектов и капитально обновили 13 действующих учреждений», — сообщил инфоцентр.
Особое внимание в текущем году власти уделили экстренной помощи в муниципалитетах: в Ялуторовске на базе Областной больницы № 23 заработал региональный сосудистый центр, оснащенный отечественным ангиографом.
«В 2025 году вместе с жителями был реализован новый проект. По поручению Президента РФ Владимира Путина, именно в нашей области 80 тысяч человек освоили навыки оказания первой доврачебной медицинской помощи. Сначала мы обучили 300 координаторов, а затем большое количество населения: педагогов, социальных работников, автоинспекторов», — заявила Наталья Логинова.
Техническое перевооружение коснулось и транспортной логистики: в районные больницы поступили 34 санитарных автомобиля и 131 единица профильного оборудования. Реструктуризация затронула и профильную помощь женщинам — консультации в Абатском, Упорово, Казанском, Нижней Тавде и Боровском выделили в самостоятельные подразделения. Кадровый дефицит в регионе начали закрывать за счет привлечения 244 молодых специалистов, которые вышли на работу в текущем году.
Ранее стало известно, что в Тюменской области 67 медиков пополнят ряды «земских» врачей в 2026 году. Губернатор Моор заявил, что модернизация первичного звена здравоохранения идет по плану.