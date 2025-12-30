Стало известно сколько тюменцев репродуктивного возраста прошли диспансеризацию в 2025 году

Техническое перевооружение коснулось и транспортной логистики: в районные больницы поступили 34 санитарных автомобиля и 131 единица профильного оборудования. Реструктуризация затронула и профильную помощь женщинам — консультации в Абатском, Упорово, Казанском, Нижней Тавде и Боровском выделили в самостоятельные подразделения. Кадровый дефицит в регионе начали закрывать за счет привлечения 244 молодых специалистов, которые вышли на работу в текущем году.