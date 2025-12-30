Жители ХМАО выиграли почти 100 миллионов в новогодней лотерее

Югорчанам везет в новогодних лотереях.
Жители Югры выиграли почти 100 миллионов рублей в новогодних лотереях за последние три года. Об этом URA.RU рассказали представители «Столото».
«За последние три года совокупный выигрыш всех участников региона составил более 98 миллионов рублей, а если точнее — 98 841 982 рубля. Всего за период с 2023 по 2025 годы 4 жителя ХМАО стали лотерейными миллионерами в новогодних розыгрышах», — говорится в исследовании.
Еще один из самых крупных выигрышей, по данным «Национальной лотереи», достался югорчанину, который сорвал приз в 147 миллионов рублей в начале года. Житель выиграл деньги 1 января, а позже в этот день округе появился еще один лотерейный миллионер.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане выиграли в лотерее более миллиарда рублей с начала 2025 года. Почти 30 человек стали миллионерами.