УК в Чебаркуле обязали обеспечить тепло в домах семей участников СВО

В связи с выявленными нарушениями прокурор внёс представление руководителю управляющей организации.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура провела проверку в военном посёлке города Чебаркуля после того, как жители пожаловались на холод в квартирах семей участников специальной военной операции. Об этом сообщили в ОНФ.

Проверка подтвердила факты нарушений: в жилых помещениях был зафиксирован неравномерный прогрев отопительных элементов (радиаторов), что не соответствует нормам обеспечения тепловой энергией. В связи с выявленными нарушениями прокурор внёс представление руководителю управляющей организации — ООО «Сфера ЖКС».

Компании предписали в кратчайшие сроки устранить все недостатки в работе системы отопления и обеспечить жителям, в том числе семьям мобилизованных, комфортные условия проживания в соответствии с законодательством.