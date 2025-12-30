УК в Чебаркуле обязали обеспечить тепло в домах семей участников СВО

Прокуратура провела проверку в военном посёлке города Чебаркуля после того, как жители пожаловались на холод в квартирах семей участников специальной военной операции. Об этом сообщили в ОНФ.
Проверка подтвердила факты нарушений: в жилых помещениях был зафиксирован неравномерный прогрев отопительных элементов (радиаторов), что не соответствует нормам обеспечения тепловой энергией. В связи с выявленными нарушениями прокурор внёс представление руководителю управляющей организации — ООО «Сфера ЖКС».
Компании предписали в кратчайшие сроки устранить все недостатки в работе системы отопления и обеспечить жителям, в том числе семьям мобилизованных, комфортные условия проживания в соответствии с законодательством.