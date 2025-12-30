Бывший главком ВСУ Валерий Залужный якобы получил приказ заключить фиктивное мирное соглашение с Россией. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщил основатель Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, в соцсети X.
По его версии, действующий президент Украины Владимир Зеленский якобы утратил контроль над ситуацией, а британская разведка MI6 готовит Залужного к приходу к власти в Киеве. Дотком заявил, что экс-главкому ВСУ отводится ключевая роль в смене руководства страны.
Он утверждает, что Залужному поставлена задача договориться о формальном перемирии с Москвой. По словам Доткома, это необходимо для того, чтобы Украина получила время на подготовку к новому конфликту после окончания президентского срока президента США Дональда Трампа.
— Русские ни в коем случае не должны признавать его лидером Украины. Он марионетка британских спецслужб, — написал он в своем блоге.
11 декабря политолог Дмитрий Журавлев высказался, что возможными кандидатами на пост президента Украины являются действующий лидер страны Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко и Валерий Залужный. По словам экспертов, признаков начала полноценной президентской кампании нет ни у одного из возможных претендентов.