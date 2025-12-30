Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дотком: Залужному приказали заключить фиктивное перемирие с Путиным

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный якобы получил приказ заключить фиктивное мирное соглашение с Россией. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщил основатель Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, в соцсети X.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный якобы получил приказ заключить фиктивное мирное соглашение с Россией. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщил основатель Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, в соцсети X.

По его версии, действующий президент Украины Владимир Зеленский якобы утратил контроль над ситуацией, а британская разведка MI6 готовит Залужного к приходу к власти в Киеве. Дотком заявил, что экс-главкому ВСУ отводится ключевая роль в смене руководства страны.

Он утверждает, что Залужному поставлена задача договориться о формальном перемирии с Москвой. По словам Доткома, это необходимо для того, чтобы Украина получила время на подготовку к новому конфликту после окончания президентского срока президента США Дональда Трампа.

— Русские ни в коем случае не должны признавать его лидером Украины. Он марионетка британских спецслужб, — написал он в своем блоге.

11 декабря политолог Дмитрий Журавлев высказался, что возможными кандидатами на пост президента Украины являются действующий лидер страны Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко и Валерий Залужный. По словам экспертов, признаков начала полноценной президентской кампании нет ни у одного из возможных претендентов.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше