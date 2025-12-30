Почти 8% жителей Башкирии вынуждены жить за чертой бедности: но есть хорошие новости

В Башкирии продолжает сокращаться доля населения, живущего за чертой бедности. Согласно данным Башстата, в 2024 году этот показатель составил 7,8% от общей численности жителей республики, что является самым низким значением за последние годы.
Динамика последних лет показывает устойчивую тенденцию к снижению. В 2018 году доля бедного населения составляла 12,2%, в 2019 — 12,3%. С 2020 года началось последовательное сокращение: 11,8% в 2020-м, 11,6% в 2021-м, 10% в 2022-м и 9,5% в 2023-м.
Аналитики отмечают, что показатель рассчитывают на основе сведений о среднедушевых денежных доходах граждан.
