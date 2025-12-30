Почти 8% жителей Башкирии вынуждены жить за чертой бедности: но есть хорошие новости

Динамика последних лет показывает устойчивую тенденцию к снижению. В 2018 году доля бедного населения составляла 12,2%, в 2019 — 12,3%. С 2020 года началось последовательное сокращение: 11,8% в 2020-м, 11,6% в 2021-м, 10% в 2022-м и 9,5% в 2023-м.