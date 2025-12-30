Ричмонд
На новых снимках «инопланетного корабля» зафиксировали две струи

Профессор Гарвардского университета Ави Лёб сообщил о новых наблюдениях за загадочным межзвёздным объектом 3I/ATLAS, который называют «инопланетным кораблём». На снимках, сделанных космическим телескопом «Хаббл» 12 и 27 декабря 2025 года, учёный зафиксировал две реактивные струи, исходящие от объекта.

По словам астронома, более яркая из струй формирует так называемый анти-хвост, направленный в сторону Солнца. Лёб предположил, что струи могут исходить от разных сторон объекта, что указывало бы на изменение его активности после прохождения ближайшей точки к Солнцу (перигелия). Альтернативная версия гласит, что обе струи могут исходить с одной, солнечной стороны, но состоять из частиц разного размера, по-разному реагирующих на солнечное воздействие.

Ранее Лёб сообщил, что в хвосте загадочного межзвёздного объекта 3I/ATLAS нашли странные частицы-гиганты. По его словам, анализ показал, что в антихвостовом образовании объекта доминируют частицы необычно крупного размера, которые больше, чем типичные пылевые частицы, наиболее эффективно взаимодействующие со светом.

