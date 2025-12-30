В Курганской области возобновили движение на трассе «Иртыш»

В Курганской области возобновлено движение по федеральной трассе «Иртыш» на территории региона 30 декабря. Ограничения, введенные из-за ухудшения погодных условий и снижения видимости, сняты для всех видов транспорта. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона во «ВКонтакте».