В Курганской области возобновили движение на трассе «Иртыш»

В Курганской области возобновлено движение по федеральной трассе «Иртыш» на территории региона 30 декабря. Ограничения, введенные из-за ухудшения погодных условий и снижения видимости, сняты для всех видов транспорта. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона во «ВКонтакте».

Курганцам рассказали о снятии ограничений на трассе.

«Госавтоинспекция информирует о возобновлении движения по федеральной автодороге “Иртыш”. Напоминаем, ранее ограничения действовали на территории Щучанского, Шумихинского, Мишкинского, Юргамышского, Кетовского, Варгашинского, Лебяжьевского и Макушинского округов для пассажирских автобусов, маршрутных такси и легковых такси», — пишет ведомство.

Ранее ограничения на трассе «Иртыш» действовали до 8:00 из-за снегопадов. Сейчас ограничения сняли.