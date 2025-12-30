«Сломаны обе ноги, кровоизлияние в мозг»: футболист «Нафтана» попал в жуткое ДТП из-за черного кота

Стало известно, что легионер «Нафтана» Ямусса Камара попал в жуткое ДТП у себя на родине. Об этом стало известно из соцсетей полузащитника белорусского футбольного клуба.
Сообщается, что хавбек «Нафтана» был за рулем авто, когда на дорогу внезапно выбежал черный кот. Камара не справился с управлением и авто опрокинулось. Авария произошла в столице Гвинеи Конакри, где футболист находился в отпуске.
В результате ДТП Камара получил множественные травмы обеих ног, врачи также диагностировали у него кровоизлияние в мозг с нарушениями распознавания. Сейчас футболист белорусского клуба находится в госпитале в Конакри. Его состояние врачи оценивают как критическое, не исключая, что может потребоваться медицинская эвакуация.
