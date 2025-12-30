«Сломаны обе ноги, кровоизлияние в мозг»: футболист «Нафтана» попал в жуткое ДТП из-за черного кота

В результате ДТП Камара получил множественные травмы обеих ног, врачи также диагностировали у него кровоизлияние в мозг с нарушениями распознавания. Сейчас футболист белорусского клуба находится в госпитале в Конакри. Его состояние врачи оценивают как критическое, не исключая, что может потребоваться медицинская эвакуация.