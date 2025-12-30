Лиса украла всех гусей у Уральского Деда Мороза

Хищница облюбовала резиденцию Деда Мороза и утащила гусей (архивное фото).
В Уральскую резиденцию Деда Мороза повадилась ходить лиса, которая умудрилась за последнее время украсть около 20 гусей. Об этом URA.RU рассказала Наталья Скороходова, директор резиденции.
«Мы же находимся на природе, в Верхне-Пышминском районе, вокруг лес. И стали замечать в окрестностях лису. Она воспринимает нашу резиденцию как свою вотчину, приходит как домой. И все бы ничего, но хищница крадет гусей», — посетовала Скороходова.
За последнее время лисица уволокла, по ее словам, порядка 20 птиц, осталась лишь одна гусыня. Теперь ее берегут как зеницу ока и запирают в отдельный теплый домик.