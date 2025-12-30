Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лиса украла всех гусей у Уральского Деда Мороза

В Уральскую резиденцию Деда Мороза повадилась ходить лиса, которая умудрилась за последнее время украсть около 20 гусей. Об этом URA.RU рассказала Наталья Скороходова, директор резиденции.

Хищница облюбовала резиденцию Деда Мороза и утащила гусей (архивное фото).

В Уральскую резиденцию Деда Мороза повадилась ходить лиса, которая умудрилась за последнее время украсть около 20 гусей. Об этом URA.RU рассказала Наталья Скороходова, директор резиденции.

«Мы же находимся на природе, в Верхне-Пышминском районе, вокруг лес. И стали замечать в окрестностях лису. Она воспринимает нашу резиденцию как свою вотчину, приходит как домой. И все бы ничего, но хищница крадет гусей», — посетовала Скороходова.

За последнее время лисица уволокла, по ее словам, порядка 20 птиц, осталась лишь одна гусыня. Теперь ее берегут как зеницу ока и запирают в отдельный теплый домик.