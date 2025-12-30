Лиса украла всех гусей у Уральского Деда Мороза

«Мы же находимся на природе, в Верхне-Пышминском районе, вокруг лес. И стали замечать в окрестностях лису. Она воспринимает нашу резиденцию как свою вотчину, приходит как домой. И все бы ничего, но хищница крадет гусей», — посетовала Скороходова.